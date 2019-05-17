Hangi dizi ne zaman bitecek?
Hangi dizi ne zaman bitecek?
17 Mayıs 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Birçok dizi final yaparak ekrana veda edecek. İstanbullu Gelin dizisi bu sezon ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak.
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Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba günü ekrana veda edecek.
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Zalim İstanbul, 27 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak.
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Yeni sezonda da devam edecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 30 Mayıs Perşembe akşamı sezon finali yapacak.
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Avlu dizisi, 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana veda edecek.
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Polisiye dizi olan Halka, 28 Mayıs Salı akşamı 20. bölümüyle final yapacak.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı günü 139. bölümüyle sezon finali yapacak.
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Sen Anlat Karadeniz ise 59. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı sezon finali yapacak.
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Söz dizisi 27 Mayıs Pazartesi akşamı final yapacak.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun başrollerinde olduğu Çarpışma dizisinin final bölümü, 30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak.
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Kızım dizisi ise 31 Mayıs Cuma akşamı final yapacak.
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Çukur ise 27 Mayıs Pazartesi akşamı 67. bölümüyle sezon finali yapacak.
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Shameless dizisinin uyarlaması olarak başlayan Bizim Hikaye dizisinin finali 23 Mayıs Perşembe ekranlarda olacak.
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