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Hangi dizi ne zaman bitecek? 17 Mayıs 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Birçok dizi final yaparak ekrana veda edecek. İstanbullu Gelin dizisi bu sezon ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak.
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Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba günü ekrana veda edecek.