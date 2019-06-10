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Sperm kalitesini artıran besinler! 10 Haziran 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Sperm kalitesini artıran besinler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, testosteron seviyesindeki düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi.
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Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Peki, neden erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında düşüş meydana geliyor?