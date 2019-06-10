Sperm kalitesini artıran besinler!
Sperm kalitesini artıran besinler!
10 Haziran 2019, Pazartesi
cumhuriyet.com.tr
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Sperm kalitesini artıran besinler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, testosteron seviyesindeki düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi.
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Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık, hem kadın hem de erkek kaynaklı olabiliyor. Peki, neden erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında düşüş meydana geliyor?
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Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayatımızdaki yeri artan zararlı ışınlar, kucaklarımızdan düşürmediğimiz bilgisayarlar, cebimizden çıkarmadığımız telefonların yanı sıra, günlük yaşantımızdaki stres, vücudumuzda biriken toksik maddeler ve ağır metaller sonucunda erkeklerde testosteron seviyesinde bir düşüş ve buna bağlı olarak üreme oranında büyük bir azalma görüldüğünü konusunda uzmanları bildiriyor.
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Bunların yanı sıra; şişmanlık, fast food gıdalar, trans yağ içeren besinler, sigara, tütün, uyuşturucu ve alkol kullanımı, uzun süre sabit bir şekilde oturma, testislerin aşırı ısınması da testosteron seviyesinde azalma ve iktidarsızlık sorununun görülmesinde baş faktörler olarak açıklanıyor.
Testosteron seviyesi nasıl artışa geçer?
Testosteron seviyesindeki bu düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, "Bazı besinler var ki, resmen mucizevi etki gösteriyor" dedi.
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İşte o besinler:
Muz: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği artırır.
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Ispanak: Magnezyum açısından yüksek olduğundan testosteron seviyesini yüzde 24 oranında artırdığı görülmektedir.
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D3 Vitamini: Beslenmelerinde D3 vitaminini artıran kişilerin testosteron seviyelerinin 4 kat arttığı gözlemlenmiştir.
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Yumurta: İçerdiği E vitamini sayesinde kısırlığın azalmasına yardımcı olur.
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Bitter Çikolata: İçerdiği L-Arginine aminoasiti sayesinde testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.
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Bitkisel yağlar: Bilinçli miktarda tüketildiği takdirde kolesterol değerini düşürüp, kalp ve damarların sağlığını koruyarak ereksiyon durumunu ve sperm seviyesi artırır.
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Kırmızı et: İçerdiği çinko sayesinde serum testosteron düzeyinde artış sağlamaktadır.
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Uskumru: D vitaminin en büyük kaynaklarından olan bu besin testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.
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İstiridye: İçerdiği çinko sayesinde testosteron artışını, sperm seviyesinin ve kalitesinin artmasını sağlar.
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Kuşkonmaz ve brokoli: İçerdiği folik asit (B9) vitamini sayesinde düzenli tüketildiğinde testosteron seviyesi üzerinde ciddi artışlar meydana getirmektedir.
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Asya Ginseng: Yorgunluk hissi ve iktidarsızlık durumunda kullanımı önerilen ginsengin testosteron seviyesi üzerinde artış sağladığı gözlemlenmiştir.
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Köşkeroğlu, bu besinlerin ne şekilde tüketileceği konusunda şunları söyledi: "Sabah kalktığınızda almanız gereken protein miktarını 1-2 adet yumurtadan, ana öğünlerden yaklaşık 2,5-3 saat sonra yapmanız gereken ara öğünlerde meyve tercihinizi muzdan yana kullanın.
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Yemeklerde de tercihinizi zeytinyağından yana kullanarak, öğle ve akşam yemeklerinde ise balık veya kırmızı et tüketerek testosteron seviyenizin artmasını sağlayabilirsiniz." (Habertürk)