4

Bunların yanı sıra; şişmanlık, fast food gıdalar, trans yağ içeren besinler, sigara, tütün, uyuşturucu ve alkol kullanımı, uzun süre sabit bir şekilde oturma, testislerin aşırı ısınması da testosteron seviyesinde azalma ve iktidarsızlık sorununun görülmesinde baş faktörler olarak açıklanıyor.



Testosteron seviyesi nasıl artışa geçer?



Testosteron seviyesindeki bu düşüşün durdurulması ve tekrar artışa geçmesinin en uygulanabilir yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, "Bazı besinler var ki, resmen mucizevi etki gösteriyor" dedi.