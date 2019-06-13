Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Sinem Umaş'ın kolları yandı 13 Haziran 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
2004 yılında katıldığı 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile tanınan Sinem Umaş, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini üzdü.
Haber görseli
2
Umaş, evinde köpeklerine kemik kaynatırken düdüklü tencere patladı. Ünlü ismin kolları feci şekilde yandı.