Sinem Umaş'ın kolları yandı
Sinem Umaş'ın kolları yandı
13 Haziran 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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2004 yılında katıldığı 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile tanınan Sinem Umaş, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini üzdü.
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Umaş, evinde köpeklerine kemik kaynatırken düdüklü tencere patladı. Ünlü ismin kolları feci şekilde yandı.
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Vücudunda büyük yanıklar oluşan Sinem Umaş, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Sinem Umaş fotoğraflara "Mama yok, köpeklere kemik kaynatayım dedim. düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan" notunu düştü.
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Takipçilerinin bazıları ünlü isme 'Bu halde Instagram mı düşünüyorsun?' diye tepki gösterince Umaş,
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"Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş, acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram'mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlülere herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.
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