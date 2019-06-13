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"Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş, acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram'mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlülere herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.