"Bugün ilk defa birlikte yüzdük"
"Bugün ilk defa birlikte yüzdük"
14 Haziran 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Tülin Şahin, nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu.
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İlk bebeğine hamile olan Tülin Şahin, sabah sporunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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"Bugün ilk defa birlikte yüzdük. Doktorların önerisiyle, hamilelikte her gün 30 dakika yüzmenin faydaları; bulantı ve kusmalara iyi gelir. Krampları çözer. Sırt ağrılarını giderir. Sakinleştirir. Formda kalmanızı sağlar. Hem size hem bebeğe iyi gelecektir yüzme sonrası daha iyi uyursunuz..."