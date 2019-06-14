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"Bugün ilk defa birlikte yüzdük" 14 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Tülin Şahin, nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu.

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İlk bebeğine hamile olan Tülin Şahin, sabah sporunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.