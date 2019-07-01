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Modacı Cihan Nacar'ın yeni kreasyonlarının tanıtıldığı defilede ünlü şarkıcı İrem Derici de podyuma çıktı. İrem Derici, siyah ve beyaz olmak üzere iki kıyafet taşıdı. Siyah kıyafeti transparan modeliyle, beyaz kıyafeti ise derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

