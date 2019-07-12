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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilen İlhan Karakurt, 42 ayın ardından yargı mücadelesini kazandı. Danıştay'ın göreve iade kararının ardından büyük sevinç yaşayan Karakurt, belediye bahçesinde davul zurna eşliğinde halay çekti.



2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen bir ihbar mektubunda, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt’un terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp öğretmenlikten atıldığı ve 2009 yılında Mustafa Akaydın döneminde yapılan atamasının 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanununa aykırı gerçekleştiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, yapılan soruşturmanın ardından, Devlet Personel Başkanlığı’nın ‘Her ne kadar İlhan Karakurt’un yasaklanmış haklarının iadesi yapılmış ve adli sicil kaydı silinmişse de, işlediği suçun devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle devlet memuru olarak atanmasının mümkün olmadığı’ görüşü üzerine, Karakurt’un memuriyetine son verdi.