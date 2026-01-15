Son Dakika... Diploma davasında yaşanan arbedeye soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Silivri'de görülen diploma davası öncesinde Jandarma ile yurttaşlar arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma başlattı.
Savcılığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.''
YURTTAŞ SALONA ALINMAMIŞTI
İmamoğlu'nun duruşmasının yapılacağı salon, bugün sabah saatlerinde jandarma tarafından adeta ablukaya alınmıştı. İçeri girişlere izin verilmemesi nedeniyle güvenlik güçleriyle yurttaşlar arasında gerginlik yaşanmıştı.