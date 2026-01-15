Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası!

2023/2024 sezonu Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların "haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapsini istemişti.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşma salonunda Galatasaray Yöneticisi Timur Kuban’ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş’ın fotoğrafını çekmesi üzerine hakkında tutanak tutuldu.

Müşteki Ali Çelikkıran "Ben kimseye bir şey yapmadım ama buna rağmen darp edildim. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Başka suçtan tutuklu Mert Hakan Yandaş ise "Olay günü bayrağa yönelik hakaret ettikleri için bu olay meydana geldi. Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme avukatların da beyanlarının ardından kararını açıkladı. Hakim sanıkların ‘haksız tahrik altında basit yaralama’ suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.