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Güzel günler yakında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayata geçirecekleri altyapı projeleriyle birlikte Körfez’deki iyileşmenin önümüzdeki yıllardan itibaren çok daha belirgin bir hale geleceğini belirterek, “Kirletici unsurları ortadan kaldırdığımız ölçüde, doğa da hızla özüne dönüyor. İşte İzmir Körfezi’nden objektiflere yansıyan rengârenk, yaşam ve umut dolu kareler. Bu sularda birlikte kulaç atacağımız günler yakın” diye konuştu.
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