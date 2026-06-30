'Kuaför, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti' iddiası: Yaz Yıldırım'dan açıklama geldi

Özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti.

İddiaya göre, Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Habertürk'ün haberi göre, fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Derya Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

YAZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Olay sonrası Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni çok sayıda kişi aradığı ve mesaj attığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgili yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim."