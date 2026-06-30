Bülent Arınç’tan dikkat çeken ‘Erdoğan sonrası’ çıkışı: 'Kulağına kar suyu kaçırayım… Parti içinden, dışından bir sürü isim var’

HBA Medya'da Hasan Basri Akdemir'in sorularını yanıtlayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin Sapanca kampının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık bir saat görüştüğünü söyledi.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmalarına değinen Arınç, anayasal düzenlemeye işaret ederek, seçimlerin normal tarihinde yapılması halinde Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını ifade etti.

"Normal zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz. Bunun tek şartı var" diyen Arınç, bu şartın TBMM'nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi olduğunu söyledi.

Arınç, Erdoğan’ın yalnızca kendi adaylığını değil, kendisi dışında bir isim üzerinde düşünülmesi gerektiğinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

“NORMAL ZAMANDA SEÇİM OLURSA ERDOĞAN ADAY OLAMAZ”

Devlet Bahçeli ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklamalarının hatırlatılması üzerine Arınç, bu açıklamaları siyasi olarak normal karşıladığını söyledi.

Ancak anayasal çerçeveye dikkat çeken Arınç, seçimlerin normal tarihinde yapılması halinde Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını belirtti.

Arınç, “Ama şimdi herkes biliyor ki normal zamanında, gününde yapılırsa bir seçim Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz. Bunun tek şartı var” dedi.

“MECLİS SEÇİMLERİ ERKENE ALIRSA ADAY OLABİLİR”

Arınç, Erdoğan’ın yeniden adaylığının ancak Meclis’in seçimleri erkene alması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.

Eski TBMM Başkanı, “O tam gününden evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi biraz erkene alırsa o zaman tekrar aday olma imkanı var” ifadelerini kullandı.

Bunun için Meclis’te 360 çoğunluğa ihtiyaç olduğunu hatırlatan Arınç, seçim tarihinin bugünden kesinleştirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Arınç, “Allah izin verir, her şey yolunda gider, normal gider ve Sayın Cumhurbaşkanımız da tekrar aday olmayı arzu ederse o zaman Meclis’teki bir çoğunluğun seçimleri erkene alması için bir gayret gösterilmesi lazım” dedi.

“ADAYIMIZ ERDOĞAN’DIR AÇIKLAMASI TARTIŞMALARI KESMEK İÇİNDİR”

Arınç, Bahçeli ve Ömer Çelik’in Erdoğan’ın adaylığına ilişkin açıklamalarını da “tartışmaları kesme” hamlesi olarak değerlendirdi.

“Bugünden bunu ilan etmek belki bazı tartışmaları kesmek içindir” diyen Arınç, bu konuda AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e hak verdiğini söyledi.

“BÜLENT ARINÇ’IN ADAYI TAYYİP BEY MİDİR?”

Röportajda Arınç’a doğrudan “Bülent Arınç’ın adayı Tayyip Bey midir?” sorusu da yöneltildi.

Arınç bu soruya doğrudan isim vererek cevap vermedi. “Ben o konuya girmem” diyen Arınç, ardından AKP’nin kuruluş sürecine ve partinin feragat kültürüne vurgu yaptı.

Arınç, “Bizim AK Parti’miz feragat üzerine kuruldu, fedakarlık üzerine kuruldu” dedi.

ABDULLAH GÜL ÖRNEĞİNİ VERDİ

Arınç, AKP’nin kuruluş dönemindeki siyasi dayanışmayı anlatırken Abdullah Gül’ün başbakanlık görevini Erdoğan’a devretmesini örnek gösterdi.

Erdoğan’ın siyasi yasağı nedeniyle 2002 seçimlerinden sonra hükümeti Abdullah Gül’ün kurduğunu hatırlatan Arınç, Siirt seçimlerinin ardından Gül’ün başbakanlığı Erdoğan’a devrettiğini söyledi.

Arınç, “Abdullah Bey ben şahidim, ‘Hayır, başbakanlık Tayyip Bey’in hakkıdır. Biz böyle konuşmuştuk. Geldi, ben hemen ona devredeceğim’ dedi. Bunu kim yapar?” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN SONRASI İÇİN KULAĞINA KAR SUYU KAÇIRAYIM”

Röportajın en dikkat çeken bölümü ise Arınç’ın “Erdoğan sonrası” tartışmalarına ilişkin sözleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası için şimdiden isim hesabı yapanlara mesaj veren Arınç, “Ama onların kulağına kar suyu kaçırayım ben müsaade edersen” dedi.

Arınç, Erdoğan’ın yalnızca kendi adaylığını değil, kendisi dışında bir isim üzerinde düşünülmesi gerektiğinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ‘KARDEŞİM FİLANDIR’ DİYEMEZ Mİ?”

Arınç, Erdoğan’ın parti içinden ya da dışından bir isme işaret edebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yani şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız ‘Kardeşim filandır’ diyemez mi? Parti içinden, dışından kardeşim bir sürü isim var. Diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler.”

Arınç, bu sözlerinin ardından, “Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın” dedi.

“KENDİSİ DEVAM EDERSE SAYGI DUYARIZ”

Arınç, Erdoğan’ın yeniden aday olması ve devam etmek istemesi halinde buna saygı duyacağını da söyledi.

“Kendisi devam eder. Biz ona saygı duyoruz. Bizim bağlılığımız devam eder” diyen Arınç, Erdoğan’a yönelik dava arkadaşlığı vurgusunu yineledi.

“KENDİSİ OLMAYACAKSA BUNU YAPACAK EN GÜZEL İNSAN ODUR”

Arınç, Erdoğan’ın aday olmaması ya da başka bir isim üzerinde karar verilmesi durumunda da bu süreci en iyi yönetecek kişinin Erdoğan olduğunu savundu.

Arınç, “Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa emin olun bunu yapacak en güzel insandır o” dedi.

Bu sözler, AKP ve Cumhur İttifakı çevrelerinde süren “Erdoğan yeniden aday olacak mı, olmazsa yerine kim gösterilir?” tartışmalarına yeni bir başlık ekledi.

ERDOĞAN’LA BİR SAAT GÖRÜŞTÜ

Arınç, röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la AKP kampında yaklaşık bir saat görüştüğünü de açıkladı.

Görüşmenin ayrıntılarını paylaşmayan Arınç, “Özel konuları söyleyecek durumda değilim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmediği bir konuyu benim dışarıda söylemem doğru değil ama çok olumlu bir görüşme yaptık” dedi.

Erdoğan’la zaman zaman görüştüklerini belirten Arınç, “Hem partimizle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilgili birkaç konuyu ifade ettim. Birkaç da özel ricam oldu. Sağ olsun hepsine büyük bir ilgi gösterdi” ifadelerini kullandı.

“TAYYİP BEY DAVA ARKADAŞIM”

Arınç, Erdoğan’ı 1978’den beri tanıdığını ve siyasi dava arkadaşı olarak gördüğünü söyledi.

“Zaman zaman incinsek de kırılsak dava arkadaşlığımızdan sapmayan bir anlayış içerisindeyiz” diyen Arınç, Erdoğan’ın dış politikadaki liderliğine de övgüde bulundu.

Arınç, Türkiye’nin çevresindeki savaşlara rağmen sürecin dışında tutulmasında Erdoğan’ın “dirayetli liderliğinin” etkili olduğunu savundu.

“BEN ALKIŞ MAKİNESİ DEĞİLİM”

Röportajda AKP kampında Erdoğan için bestelenen yeni şarkı sırasında alkışlamadığı yönündeki sosyal medya yorumlarına da cevap veren Arınç, bu tartışmayı “saçma sapan” bulduğunu söyledi.

Arınç, “Ben Kuzey Kore’deki alkış mangalarının içerisinde yetişmiş bir insan değilim. Sevdiğimi alkışlarım. Bazen ayağa kalkarak alkışlarım, bazen oturduğum yerden alkışlarım. Ben alkış makinesi değilim kardeşim. Ben yüreğimden ne geliyorsa onu yaparım” dedi.

AKP’DE “ERDOĞAN SONRASI” MESAJI

Arınç’ın açıklamaları, AKP içinde ve Cumhur İttifakı çevresinde Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Bir yandan Bahçeli ve Ömer Çelik’in “adayımız Erdoğan” açıklamalarını normal bulan Arınç, diğer yandan anayasal şartlara ve seçim takvimine dikkat çekti.

Ancak en dikkat çekici mesajını “Erdoğan sonrası” için veren Arınç, Erdoğan’ın gerektiğinde parti içinden ya da dışından bir isme işaret edebileceğini söyleyerek, “Diyemez diyenler olursa görürler. Uykuları kaçsın” çıkışında bulundu.