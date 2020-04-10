4
15 GÜN SAHİPSİZ KALAN CENAZELER DEFİN EDİLİYOR Kentte ölü sayısının 5 bini geçmesi nedeniyle, 15 güne kadar sahip çıkılmayan tüm cenazeler Hart Island'a getirilerek, toplu mezarlara gömülüyor. Mezarların kazılma ve cenazelerin toplu şekilde gömülme işlemini ise, cezaevlerinden getirilen mahkumlar yapıyor.
7
HAFTADA 5 GÜN DEFİN YAPILIYOR Ancak New York'ta salgından ölümlerin her geçen gün artması nedeniyle haftanın 5 günü 25'ten fazla cenazenin adaya getirilerek defin edildiği ifade ediliyor. Cenazelerin toplu gömülmesi esnasında kireçlenme işlemi yapılmadığı görülüyor. Corona salgınında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin virüs bulaştırılmadığı belirtiliyor.
8
New Yorklu yetkililer şimdiye kadar sahipsiz cenazelerin Hart Island'a gömüldüğü yönündeki haberler karşısında sessizliğini koruyordu. Ancak her gün yüzlerce kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirmesi sonrası kentteki mezarların ve morgların yetersizliği, yetkilileri böyle bir yöntem almaya itti.
10
BD'de en fazla evsiz, ülkenin en büyük metropolü ve dünyanın en zengin kentlerinden New York'ta bulunuyor. New York Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyondan fazla nüfusa sahip kentte 70 binden fazla evsiz yaşıyor. Covid-19 salgınından en fazla etkilenen New York'ta kentin en işlek caddeleri ve tren istasyonları sessizliğe gömülse de evsizler hala sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonlarında ve metrolarda uyumaya devam ediyor.
13
Fischer, kentte test kitlerinin hala yetersiz olduğunu, evsizlerin kaldığı barınakların yeterince denetlenmediğini savunarak, evsizlerin dikkate alınmadığı ve onlara test yapılmadığını iddia etti. Virüsün yaklaşık iki aydır New York'ta görüldüğüne dikkati çeken Fischer, evsizlerin bağışıklık sisteminin zayıf ve virüse yakalanma olasılıklarının ise yüksek olduğunun altını çizdi.
Video Haberler
- CHP'li Torun isyan etti: Bunu kabul etmek mümkün değil!
- Genç çift internet üzerinden düğün yaptı
- Polis kamera kaydını gösterdi, o ikna olmadı!
- El ele tutuşarak hırsızlık yapan sevgililer kamerada
- CHP'li Turan Aydoğan'dan AKP'lileri kızdıran konuşma!
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!