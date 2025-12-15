Balkan mutfağının nostaljik lezzeti: Kljukusa tarifi

Tavuklu kljukusa (klukuša), Balkan mutfağında özellikle Bosna‑Hersek’te bilinen bir yemektir. Geleneksel olarak fırında pişirilen bu yemek; tavuk parçalarıyla birlikte kabarık, kremsi bir hamurun birleşiminden oluşur. Pancake benzeri bir hamurun üzerine tavuk yerleştirilerek pişirilen bu tarif, tavuklu fırın yemeklerini sevenler için hem pratik hem de farklı bir lezzet sunar. Peki, Balkan mutfağının nostaljik lezzeti olan bu leziz yemek nasıl yapılır? İşte, nefis kljukusa tarifi...

KLJUKUSA TARİFİ

Malzemeler

Tavuk marinasyonu için:

400 g tavuk kanat

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

Kljukusa karışımı için:

4 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet kuru soğan

1 su bardağı su

½ çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

2,5 su bardağı un

KLJUKUSA YAPILIŞI

Fırını 185°C’ye (367°F) ısıtın.

Tavuk kanatlarını derin bir kaseye alın.

Üzerine yoğurt, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve kekiği ekleyip karıştırın.

Marine edilmiş tavukları buzdolabında yaklaşık 1 saat bekletin.

Ayrı bir derin kasede patates, doğranmış soğan, su, sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, tuz ve karabiberi karıştırın.

Son olarak unu ekleyerek kek harcı kıvamında bir karışım elde edin.

Yağlanmış fırın kabına patatesli karışımı dökün ve eşit şekilde yayın.

Marine edilmiş tavukları karışımın üzerine aralıklarla dizin ve fırında 40-45 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirin.

Tavukların tamamen piştiğinden emin olun.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında biraz bekletin, ardından dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!