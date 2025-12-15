Ege Üniversitesi'nde 'tarikatçı rektör' isyanı: Özel güvenlikten müdahale!

Ege Üniversitesi öğrencileri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararıyla İlim Yayma Cemiyeti’nin İzmir Şube Başkanı olan Prof. Dr. Musa Alıcı’nın rektör olmasını protesto etti.

“Gençlik AKP’ye biat etmeyecek” ve “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” gibi sloganlar atan öğrenciler yürüyüşün ardından “Yobaz kayyım gidecek! Üniversiteler özgürleşecek” ve “Tarikata barikat kahrolsun şeriat” yazan pankartlar asmak isteyen öğrencilere özel güvenlik müdahalede bulundu.

Müdahaleye rağmen pankartlarını asan öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında “Adı her türlü gerici zihniyetle, tarikat ve cemaatlerle yan yana geçen Musa Alıcı’nın bu üniversiteye rektör olmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YAŞATTIKLARI HİÇBİR KAYBI, HİÇBİR ACIYI UNUTMADIK”

Öğrenciler, cemaat yurtlarına mecbur bırakan politikalara yabancı olmadıklarını paylaşırken bu dönem Ege Üniversitesi’ne ait tek yurt olan Öğrenci Köyü’nün Egeliyiz şirketine satıldığını ve dönem ortası özelleşen yurtta depremzede bursuyla kalan öğrencilerden apar topar 20 bin TL istendiğini vurguladı. Ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yaşattıkları hiçbir kaybı hiçbir acıyı unutmadık! Aladağ’da bir cemaat yurdunda ihmal sonucu çıkan yangında yanarak can veren kız kardeşlerimizi dün gibi hatırlıyoruz. Yangının sorumlularının tamamen beraat ettiğini, kız kardeşlerimizin ve ailelerinin avukatı Can Atalay’ın siyasi tutsak olarak cezaevinde tuttuğunuzu hatırlatıyoruz.”