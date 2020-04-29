Gaziantep'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.
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Gaziantep'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
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Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
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PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu.
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Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu.
Yurttaşlar polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.
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Yurttaşlar polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.
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