Son Dakika... Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na ret

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı televizyon programında, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğine verdikleri desteği savunarak "Pişman değilim" ifadesini kullanması siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu açıklamanın hemen ertesi günü, Kılıçdaroğlu’nun yardımcılarından Necdet Saraç katıldığı canlı yayınında şu ifadeleri kullanarak bir ziyaret planını duyurdu:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz..."

DEMİRTAŞ, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEYECEK

Bunun üzerine gözler, yaklaşık 10 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a çevrildi. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek olası bir resmi ziyaret başvurusunun Demirtaş kanadında karşılık bulmayacağı öğrenildi.

Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi kabul etmeyecek.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu’nun "Pişman değilim" sözleri DEM Parti kanadında da büyük yankı uyandırdı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sezai Temelli katıldığı canlı yayında konuya ilişkin sert eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Selahattin Demirtaş'ın karşısına oturup ne diyeceksiniz? 'Dokunulmazlıkları kaldırdım, anayasaya aykırıydı evet dedim, pişman da değilim ama sizin burada olduğunuza da üzülüyorum...' Yani şimdi bu artık mizahın bile kabul edemeyeceği bir mesele. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasından pişman olmayan bir insan, bizim için ciddiye alınacak bir insan değildir."