Olağanüstü kurultaya tedbiri bahane eden butlan yönetimi, olağan kurultay için de ‘tatili’ gerekçe gösterdi

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde önce Merkez Yönetim Kurulu’nu, ardından Parti Meclisi’ni topladı.

Toplantı sonrası açıklama yapan butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, son dönemde CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen belediye başkanlarına değinerek “Yerel seçimlerden beri 22 istifa var. 3 belediye başkanı bağımsız ama 19’u AKP’ye katıldı. Bunu tasvip etmiyoruz. CHP’den ayrılıp bağımsız yola devam edenleri bir kenara koyuyorum. Karşımızda olan bir partide saf tutulmasını etik ve siyaseten doğru bulmuyoruz” dedi. Partinin seçilmiş yönetiminin başkanların istifalarına yönelik değerlendirmelerini de eleştiren Sarı “Bu arkadaşlarımıza şantaj yapılıyordu da geçti gibi değerlendirmeleri eksik buluyoruz. Aday belirlemede bir öz eleştiri yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İMZALAR HÂLÂ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olağanüstü kurultay için verilen imzalar sorulan Sarı “Elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak” demekle yetindi. Olağan kurultay süreciyle ilgili partide oluşturdukları komisyonun da çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Sarı “Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz. Yaz aylarında tatil sebebiyle bunu biraz daha şey yaparak, 1 Eylül’ün başından başlamak üzere bir olağan kongre kararı almış bulunuyoruz. İlçe ve il kongrelerinin takvim ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız” dedi. Sarı, olağanüstü kurultay imzalarının Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na teslimiyle ilgili değerlendirmenin de devam ettiğini söyledi. Kurultayı iptal ettiren bazı delegelerin “Kurultay yapılamaz” ihtarnamesi yollaması sorulan Sarı, “bu durumun delegelerin özgür iradesi olduğunu” savundu.

‘KATILMAK İSTEMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜK’

Özgür Özel’e yakın 27 PM üyesinin istifasını kabul edemeyeceklerine yönelik açıklamaya karşın neden bu üyelere PM toplantısı için davetiye gönderilmediği sorulan Sarı “Bir teknik ayrıntı dile getirdim. Çok fazla dallanıp budaklandı. Elbette istifalarını aldık ancak değerlendirileceği mekanizma Bölge Adliye Mahkemesi. Oraya da vermeleri gerekir. Çünkü atayan onlar. Kendi irade beyanlarını esas alıyoruz. Katılmak istemediklerini düşündüğümüz için davet etmedik. İstiyorlarsa memnuniyet duyarız. Önümüzdeki PM’ye davet ederiz. Biz hiçbir arkadaşımızın gitmesini istemiyoruz” yanıtını verdi.

İLLERE YENİ ATAMALAR

Öte yandan Sarı; geçen hafta yapılan il başkanı atamalarından sonra bu hafta da Kayseri ve Antalya il başkanlarının il yönetimiyle beraber görevden alındığını açıkladı. Sarı, Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın disipline sevk edildiğini de belirtti. CHP il binalarında atamalar sonrası yaşanan gerilimleri kabul etmediklerini de söyleyen Sarı, İzmir il binasında CHP lideri Özgür Özel’in fotoğrafını indiren üyelerle ilgili de disiplin işlemi başlattıklarını aktardı. ANKARA

DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞME

Sarı, Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili açıklamasına gelen tepkilerin ardından Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğiyle ilgili de konuştu. Demirtaş’ın bu görüşmeyi kabul etmeyeceği iddiası sorulan Sarı “Genel başkanımız Sayın Demirtaş ı ziyaret etmeyi planlıyor ancak henüz bir girişimde bulunmuş değil. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var” yanıtını verdi.

VEKİLLİKLERİ DE SONLANABİLİRMİŞ

CHP’nin seçilmiş yönetiminin, ihraç istemiyle disipline sevk edilen milletvekillerine yönelik butlan yönetimine yönelttiği “Dokunulmazlıklarının kalkacağını nereden biliyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Sarı “‘Kendilerini yargı karşısında savunma durumunda kalacaklar’ demiştim. Burada dokunulmazlıkla ilgili bir durum yok. Dokunulmazlıklarının kalkması gerekmez, milletvekillikleri sonlandığında da olabilir” savunmasını yaptı.