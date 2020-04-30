1 Mayıs açıklamasında 11 gözaltı

30 Nisan 2020 Perşembe, 18:24

Emekçi Hareket Partisi (EHP) İstanbul İl Örgütü üyeleri, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Şişli Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında konuşan EHP Parti Sözcüsü Özge Akman, korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yapılan “evde kalın” çağrılarına rağmen üretimi durdurmadığını, işçilerin şantiyelere, fabrikalara gönderildiğini ve bu şekilde salgının yavaşlatılmasının mümkün olmadığını söyledi.,

Akman, “Her gün televizyona çıkıp bize ‘Hayat eve sığar’ diyorlar. 1170 lirayla geçinmek zorunda bıraktığınız işçiler için hangi hayat hangi eve sığar? İşsiz bırakılan milyonlar için hangi hayat hangi eve sığar? Sadece bir avuç topluluğun evine sığar. Yüzde 99’un evine sığmayan bu hayat, sadece yüzde 1’in evine sığıyor” dedi.

