Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 15 ismin testi 'pozitif' çıktı!

14.01.2026 21:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme meydana geldi. Uyuşturucu testi veren 20 kişiden 15'inin testi 'pozitif' çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda uyuşturucu testi veren 20 kişinin test sonuçları belirlendi. Toplamda 15 ismin testi pozitif çıktı.

Hem kanında hem saçında uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:

  • Mahmut Uğur Ziylan
  • Erdi Çetin
  • Uğur Can Peker
  • Yağmur Uçkun
  • Atilla Aydın

Yalnızca saçta uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:

  • Melisa Fidan Çalışkan
  • Melisa Şahin
  • Nuran Çokçalışkan
  • Burak Kaptan
  • Müzeyyen Karakan
  • Murat Can Şirin
  • Ozan Kılıç
  • Esra Yoldaş Balcı
  • Hamdi Burak Beşer
  • Yılmaz Burak Bozkurt

