1 Mayıs bildirisi: Sosyal devlet yeniden

30 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Covid-19 salgını ile tüm dünyanın değiştiğine, şimdi sosyal devleti yeniden inşa etme zamanı olduğuna dikkat çekilen bildiride şu değerlendirmelere yer verildi:

- Bu süreç, başta sağlık olmak üzere tüm alanlarda yapılmış özelleştirmelerin ne kadar hatalı olduğunu, milyonlarca insanı nasıl yoksullaştırdığını kanıtladı.

- Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokrasi, tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmeli. Sendikal örgütlenme demokrasinin yapıtaşıdır.

- Ücretli çalışanların yaşama ve iş koşulları iyileştirilmeli. Vergide adalet sağlanmalı. İşsizlik ve kayıtdışı istihdam sona ermeli.

- İşsizlik Sigortası Fonu kuruluş amacına uygun kullanılmalı.

- Kıdem tazminatı korunmalı.

- Önümüzdeki yıl hep birlikte 1 Mayıs’ı alanlarda kutlamalı.