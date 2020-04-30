1 Mayıs bildirisi: Sosyal devlet yeniden
Türk-İş üretimin devam ettiği işyerlerinde okunması için “1 Mayıs 2020 Bildirisi” hazırladı.
Covid-19 salgını ile tüm dünyanın değiştiğine, şimdi sosyal devleti yeniden inşa etme zamanı olduğuna dikkat çekilen bildiride şu değerlendirmelere yer verildi:
- Bu süreç, başta sağlık olmak üzere tüm alanlarda yapılmış özelleştirmelerin ne kadar hatalı olduğunu, milyonlarca insanı nasıl yoksullaştırdığını kanıtladı.
- Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı demokrasi, tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmeli. Sendikal örgütlenme demokrasinin yapıtaşıdır.
- Ücretli çalışanların yaşama ve iş koşulları iyileştirilmeli. Vergide adalet sağlanmalı. İşsizlik ve kayıtdışı istihdam sona ermeli.
- İşsizlik Sigortası Fonu kuruluş amacına uygun kullanılmalı.
- Kıdem tazminatı korunmalı.
- Önümüzdeki yıl hep birlikte 1 Mayıs’ı alanlarda kutlamalı.
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