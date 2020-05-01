1 Mayıs için 'e-miting' çağrısı

01 Mayıs 2020 Cuma, 13:04

Koronavirüs pandemisi dönemine denk gelen, işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, bu yıl ilk kez sanal ortamın olanaklarının kullanıldığı yeni kutlama biçimlerine de sahne olacak.

Bu kapsamda Bugün (1 Mayıs) saat 19.00’da 1mayis2020.com adresinde bir e-miting düzenlenecek. Çok sayıda işçi temsilcileri, milletvekilleri, aydınlar, sanatçılar, gençliğin ve kadın hareketinin temsilcileri söz alacak. Konuşmaların yanı sıra, şarkılar, marşlar söylenecek, şiirler okunacak.

E-miting programında, sırasıyla sanatçılar Mehmet Ali Alabora, Hilmi Yarayıcı, Yasemin Göksu, Bülent Emrah Parlak, Meltem Cumbul, Levent Üzümcü, Tilbe Saran, Zülfü Livaneli, Jülide Kural, İlkay Akkaya ve Efkan Şeşen sahne alacak.

E-mitingde milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş’ın yanı sıra, Dev-Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut da bir konuşma yapacak.

Programda Öğrenci Sendikası ve İlerici Kadınlar Meclisi’nden temsilcilere de söz verilecek.





Etkinlik:

1 Mayıs 2020

Yaşamak için Sosyalizm E-Mitingi

Saat: 19:00

Mitinge buradan katılabilirsiniz