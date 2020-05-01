1 Mayıs için 'e-miting' çağrısı
İşçi temsilcileri, milletvekilleri, aydın ve sanatçılar 1 Mayıs’ta saat 19.00’da “Yaşamak için Sosyalizm” çağrısıyla düzenlenen e-mitingde yer alacak.
Koronavirüs pandemisi dönemine denk gelen, işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, bu yıl ilk kez sanal ortamın olanaklarının kullanıldığı yeni kutlama biçimlerine de sahne olacak.
Bu kapsamda Bugün (1 Mayıs) saat 19.00’da 1mayis2020.com adresinde bir e-miting düzenlenecek. Çok sayıda işçi temsilcileri, milletvekilleri, aydınlar, sanatçılar, gençliğin ve kadın hareketinin temsilcileri söz alacak. Konuşmaların yanı sıra, şarkılar, marşlar söylenecek, şiirler okunacak.
E-miting programında, sırasıyla sanatçılar Mehmet Ali Alabora, Hilmi Yarayıcı, Yasemin Göksu, Bülent Emrah Parlak, Meltem Cumbul, Levent Üzümcü, Tilbe Saran, Zülfü Livaneli, Jülide Kural, İlkay Akkaya ve Efkan Şeşen sahne alacak.
E-mitingde milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş’ın yanı sıra, Dev-Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut da bir konuşma yapacak.
Programda Öğrenci Sendikası ve İlerici Kadınlar Meclisi’nden temsilcilere de söz verilecek.
2020 yılında 1 Mayıs, #1Mayıs e-miting alanında kutlanır!— 1 Mayıs 20 (@1mayis20) May 1, 2020
Saat 19.00'da https://t.co/pId6oB29DG'da buluşuyoruz.
1 Mayıs marşlarımızı, şiirlerimizi birlikte söylüyoruz.#1MayısSensizOlmaz! pic.twitter.com/5pFP41a5bH
Etkinlik:
1 Mayıs 2020
Yaşamak için Sosyalizm E-Mitingi
Saat: 19:00
Mitinge buradan katılabilirsiniz
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