100 milyonlarca dolarlık ürün depolarda kaldı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 14:09

Türk Hazır Giyim Endüstrisi koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmek için yurt içinde ve yurt dışında girişimlerini hızlandırdı. Sektörün amiral gemisi konumundaki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), salgını en az hasarla atlatabilmek için 4 maddelik acil önlemler paketi hazırladı. İHKİB, Türkiye’den her yıl milyarlarca dolarlık ithalat yapan alım grupları ve aralarında Inditex Grup, H&M, Marks and Spencer, Primark, Best Seller gibi küresel markalarla da mektup diplomasisi başlatarak siparişi verilen ve depolarda bekleyen ürünlerin ödemelerinin yapılmasını istedi.

HESAPLAR ALT ÜST OLDU

2020’ye 19 milyar dolar ihracat hedefi ile başladıklarını ve yılın ilk iki ayını yüzde 7 artıda kapattıklarını vurgulayan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, koronavirüs salgınının Avrupa’da yayılmaya başlaması ile birlikte bütün hesapların alt üst olduğunu bildirdi.

Gültepe, Türkiye hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini AB ülkelerine ve İngiltere’ye yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Özellikle İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’deki bilançosu ağırlaşan salgın nedeniyle Avrupa piyasaları Mart başında neredeyse tamamen kapandı. Üretimi tamamlanmış yüz milyonlarca dolarlık sipariş depolarımızda kaldı. Aynı şekilde milyarlarca dolarlık sipariş iptal edildi. Mart ayı ihracatımız geçen yıla oranla yüzde 27 daraldı. Nisan ve Mayıs aylarında bu daralmanın yüzde 70 - 80’in üzerine çıkmasından endişe duyuyoruz. Çok değil 3 ay önce yüzde 85 kapasite ile çalışan sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 30’lara geriledi. Hem salgın önlemleri hem de sipariş olmadığı için firmalarımızın bir bölümü üretime ara verdi, bir bölümü minimum kapasite ile çalışıyor. Tablonun en az 3 ay iyiye gideceğine dair bir ışık görünmüyor. Bu sürecin üretime, istihdama ve ihracata olumsuz etkilerini en aza indirmek, özellikle çalışanlarımızı üretimde tutabilmek için hem siyasi otorite hem de yıllardır iş birliği yaptığımız küresel markalarla dayanışmamızı güçlendirmemiz gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart’ta açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi’nde yer alan önlemlerin sektöre moral olduğunu ifade eden Mustafa Gültepe, özellikle kısa çalışma ödeneğini çok önemsediklerini ancak bürokrasinin azaltılarak sürecin hızlandırılmasını ve daha yaygın hale getirilmesini beklediklerini söyledi.

ACİL ÖNLEM PAKETİ UYGULANSIN

Tüm önlemlere rağmen sektörün türbülanstan çıkıp kendini toparlamasının 1 yılı bulacağına vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

“Müdahalede gecikir, doğru tedavi yöntemlerini uygulamazsak yoğun bakıma alınmak zorunda kalan hasta misali sektör ağır hasarlarla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir ihtimali düşünmek bile istemediğimiz için 4 maddelik acil önlem paketi hazırladık. Bir an önce hayata geçirilmesini istediğimiz önerilerimiz şöyle:

Kısa çalışma ödeneği Nisan ayından başlamak üzere en az 5 aya çıkarılmalı ve prosedür kolaylaştırılmalı.

SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi taahhütleri 1 yıl ötelenmeli.

KDV alacaklarının yüzde 90’ı teminat mektubu karşılığında firmalara ödenmeli.

Depolarda kalan ürünlerin stok maliyetlerinin karşılanması için Ticaret Bakanlığımızın başlattığı çalışma hızla tamamlanarak ihracatçılarımıza acil ‘can suyu’ oluşturulmalı.”

DÜNYA MARKALARINA MEKTUP

Öte yandan, İHKİB, Türkiye’den her yıl milyarlarca dolarlık alım yapan gruplara ve aralarında Inditex Grup, H&M, Zara, H&M, Marks and Spencer, Primark, Best Seller gibi küresel markaların tepe yöneticilerine birer mektup gönderdi. Mektupta iş birliğinin gelecekte de sürebilmesi için sorumlulukların yerine getirilmesi talep edildi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Dünyanın altıncı büyük hazır giyim tedarikçisi olarak, Türk hazır giyim sektörü, gerekli tüm adımları atmaya ve mevcut siparişleri piyasalar normale dönene kadar tutarak iş ortaklarına karşı sorumluluğunu yerine getirmeye hazır. Biz de ticaret ortaklarımızdan benzer bir anlayışla hareket etmelerini bekliyoruz.

Türk tekstil ve hazırgiyim sektörü 40 bin firmada istihdam ettiği 2 milyon çalışanıyla Türk ekonomisinin öncü sektörlerinden biri. Ticaret ortaklarımızın siparişleri iptal etmesi ve ödemeleri ertelemesi pek çok firmanın faaliyetlerini durdurmasına sebebiyet verecek. Bunun sonucunda çok fazla sayıda işçi ücretlerinin ödenememesi nedeniyle işsiz kalacak ve bu da sosyal türbülansa neden olacak.

Ticaret ortaklarımızdan siparişi verilmiş üretim aşamasındaki ve üretimi tamamlanmış ürünleri normal ödeme koşullarında kabul etmelerini talep ediyoruz. Ayrıca, depolarımızdaki üretilmiş ürünlerin sevk edilmiş olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. Ödemelerle ilgili olarak, esnek ödeme yöntemleri oluşturabileceğimizi ve küresel hazırgiyim tedarik zincirini sürdürebilmek için ortak çözümler bulabileceğimizi düşünüyoruz. Kısacası, ticaret ortaklarımızdan Korona gündemi sona erene kadar tedarikçilerini desteklemelerini bekliyoruz.”