13 yaşındaki çocuk uluslararası Neonazi bir örgütün lideri çıktı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 18:05

Feuerkrieg Division isimli Neonazi örgütünün logosu



Söz konusu çocuk, farklı ülkelerde yaşayan örgüt üyesi diğer Nazilerle yaptığı yazışma ve konuşmalarda kendisini komutan olarak tanıtıyor. Feuerkrieg Division (FKD) adlı örgütün kurucusu olduğunu belirtiyor. Ancak diğer örgüt üyelerinin çocuğun yaşı hakkında bilgileri olmadığı tahmin ediliyor.

FKD’nin ele geçirilen iç yazışmalarında örgütün Estonya’nın Saaremaa Adası’ndaki “Komutan” tarafından kurulduğu bilgileri yer alıyor.

ABD’de ırkçı ve Nazi örgütlerin çalışmalarını takip eden AntiDefamation League (ADL), örgütün 2018 yılında kurulduğunu, liderinin Estonya’da yaşadığı, Avrupa ve Kuzey Amerika’da onlarca üyesi olduğu bilgisini paylaştı.

ADL, söz konusu Neo-Nazi örgütün 5 kişiyi öldüren “Atomwaffen Division” adlı örgütün yerini aldığını ve her iki örgütün ideoloji, ırkçı düşünce ve propagandalarının bir birine benzediğini belirtti.

Estonya’da yayımlanan Eesti Ekspress gazetesi 13 yaşındaki Estonyalı çocuğun örgütün lideri olduğu iddiasına kuşkuyla yaklaşıyor ve örgütün merkezi olmayan bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Buna karşın 13 yaşndaki Estonyalı çocuğun örgüt içinde ırk savaşını başlatmak isteyen merkezi bir kişi olduğundan kuşku duymadığını belirtiyor.

Örgüt üyelerinin kriptolu olarak Wire aracılığıyla haberleştikleri ancak Federal Soruşturma Bürosu’nun ( FBI) tüm yazışmaları ele geçirdikten sonra örgütte yer alanlar hakkında soruşturma başlattığı gazete haberinde yer alıyor.

Kaynak: Evrensel