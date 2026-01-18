Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 15:11:00
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Vedat Muriqi'ten geleceğine dair açıklama!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine eski golcüsü Vedat Muriqi de girmişti. Mallorca'nın dün Athletic'i sahasında 3-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan deneyimli forvet, hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin konuştu.

Mallorca Sportif Direktörü Pablo Ortells ile 2 gün önce görüştüğünü belirten Vedat Muriqi, "Geleceğimin onun elinde olduğunu söyledim" dedi.

VEDAT MURIQI'İN ÖNCELİĞİ MALLORCA

Transfer dedikodularıyla ilgili konuşmayacağını aktaran ve Mallorca'yla sözleşmesini yenilediğini hatırlatan Vedat Muriqi, "Çünkü geleceğimi burada güvence altına almak istedim. Eğer kulübüm benim satışımdan elde edeceği parayla rahatlayacaksa bir şey söyleyemem. Eğer beni tutmak isterlerse çok memnun olurum" şeklinde konuştu ve ayrılma niyetinde olmadığını yineledi.

Vedat Muriqi sözlerinin devamında gülerek "Beni satın almak isteyen varsa parayı Mallorca'ya getirsin" dedi.

