AKOM uyardı: İstanbul için 'Pazartesi sabahı' alarmı

AKOM tarafından yayınlanan uyarı notunda; Pazar gecesi ile Pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi (19 Ocak): Karla karışık yağmurlu. Sıcaklık en düşük 1°C, en yüksek 5°C olacak.

Salı (20 Ocak): Yağış aralıklarla devam edecek, hava parçalı bulutlu.

Çarşamba (21 Ocak): Yağış kenti terk ediyor, hava açıyor ancak soğuk hava (3°C - 8°C) etkisini sürdürüyor.

Perşembe ve Cuma: Yağmur geri dönüyor, sıcaklıklar 11 dereceye kadar yükselecek.