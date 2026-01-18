Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM uyardı: İstanbul için 'Pazartesi sabahı' alarmı

18.01.2026 15:34:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18 Ocak Pazar tarihli son raporunda İstanbulluları yeni haftanın ilk saatleri için uyardı. Şehirde kar yağışı beklentisi yerini karla karışık yağmura bırakırken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte "buzlanma" tehlikesi baş gösterdi.

AKOM tarafından yayınlanan uyarı notunda; Pazar gecesi ile Pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve yağış nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi (19 Ocak): Karla karışık yağmurlu. Sıcaklık en düşük 1°C, en yüksek 5°C olacak.

Salı (20 Ocak): Yağış aralıklarla devam edecek, hava parçalı bulutlu.

Çarşamba (21 Ocak): Yağış kenti terk ediyor, hava açıyor ancak soğuk hava (3°C - 8°C) etkisini sürdürüyor.

Perşembe ve Cuma: Yağmur geri dönüyor, sıcaklıklar 11 dereceye kadar yükselecek.

