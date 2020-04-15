‘1900 dolar şaşırtıcı olmaz’

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan ve güvenli liman arayışının artması halinde, altının bu durumdan azami fayda sağlayacak yatırım araçlarından biri olacağını tahmin eden ÜNLÜ&Co DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma Müdürü Murat Akyol şöyle devam etti:

“Önde gelen merkez bankalarının para politikalarında daha fazla gevşeme adımı atmaya ne ölçüde devam edeceklerine yönelik beklentilerin yanında koronavirüsün ekonomileri ne kadar süre daha baskı altında tutacağı önümüzdeki süreçte altın fiyatlarına yön vermeye devam edecek ana konu başlıkları olacak. Bu yıl yapılacak ABD başkanlık seçiminin de altın fiyatlarında volatilite yaratma potansiyelini oldukça yüksek. Yıl içinde risklerin artması durumunda 1900 dolar seviyelerine doğru bir eğilim oluşması şaşırtıcı olmayacaktır.” Akyol, Türkiye’deki bireysel talebin de güçlü olduğunu belirtti.



