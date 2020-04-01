2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez

Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

AA
01 Nisan 2020 Çarşamba, 18:11

 Tenis dünyası koronavirüse yenildi.

Yılın 3. Grand Slam Turnuvası Wimbledon, koronavirüs sebebiyle bu yıl iptal edildi. 

Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacak.

Wimbledon, 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez gerçekleşmeyecek.


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