2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez
Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Tenis dünyası koronavirüse yenildi.
Yılın 3. Grand Slam Turnuvası Wimbledon, koronavirüs sebebiyle bu yıl iptal edildi.
Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacak.
Wimbledon, 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez gerçekleşmeyecek.
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