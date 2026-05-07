Aday olduğunu duyurmuştu... Aziz Yıldırım'ın teknik direktör ve futbol direktörü tercihi belli oldu

7.05.2026 10:02:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın, seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edildi. Yıldırım'ın ayrıca kendi döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya'ya da yeniden görev vermesi beklendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim için geri sayıma geçildi. Başkan adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım'ın futbol planlamasıyla ilgili düşüncelerine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım seçimi kazanması halinde ilk iş olarak Samandıra'da yeniden yapılandırmaya gidecek.

TEKNİK DİREKTÖRÜLÜĞE AYKUT KOCAMAN

Sözcü'de yer alan habere göre Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesi durumunda teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getirecek.

Yıldırım'ın kendi döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya ve yardımcısı Baturalp Soydaş'a da yeniden görev vermesi bekleniyor.

HASAN ÇETİNKAYA GERİ DÖNÜYOR

Hasan Çetinkaya'nın Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü olacağı öne sürüldü.

