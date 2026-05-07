Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddia edilmişti... CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaların yankıları sürerken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HALKIN KENDİSİNE EMANET ETTİĞİ İRADE DOĞRULTUSUNDA..."

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna duyuru Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığı ile bilinen Sinan Burhan, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağını ileri sürmüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da, dün akşam katıldığı televizyon yayınında CHP'li Burcu Köksal'ın AKP'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit edildiğini iddia etmişti. Enginyurt Köksal'a “Burcu kardeşim, hiçbir tehdide boyun eğme” ifadesiyle seslenmişti.