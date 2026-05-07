7.05.2026 14:50:00
Haber Merkezi
Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddia edilmişti... CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaların yankıları sürerken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HALKIN KENDİSİNE EMANET ETTİĞİ İRADE DOĞRULTUSUNDA..."

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna duyuru Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur. Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz. Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığı ile bilinen Sinan Burhan, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağını ileri sürmüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da, dün akşam katıldığı televizyon yayınında CHP'li Burcu Köksal'ın AKP'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit edildiğini iddia etmişti. Enginyurt Köksal'a “Burcu kardeşim, hiçbir tehdide boyun eğme” ifadesiyle seslenmişti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan 'istifa' iddialarına sert yanıt CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, hakkındaki 'istifa ve parti değiştirme” iddialarına sert tepki verdi.
CHP’li Enginyurt’tan çarpıcı iddia: ‘Burcu Köksal AKP’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediliyor’ CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit edildiğini öne sürdü. Enginyurt “Burcu kardeşim, hiçbir tehdide boyun eğme” diye konuştu.
AKP'ye geçeceği iddia edildi: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan ilk açıklama! Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'ye geçeceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Köksal, "Bulunduğum yerdeyim. Parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum. Yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum" dedi.