2 milyon sorunlu rezervasyon
Son iki ayda yaklaşık 2-3 milyon adet civarındaki rezervasyon ya iptal edildi ya ötelendi ya da hediye kuponuna çevrildi. Bunun ekonomik büyüklüğü ise henüz netleşmemekle birlikte milyar liralarla ifade ediliyor.
Nisan ayında bıçak gibi kesilen, sıfıra inen tatil rezervasyonlarının mayıs ile birlikte hareketlendiğini kaydeden Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, iç turizmin haziranın ikinci yarısından itibaren hızlı şekilde toparlanmasını beklediklerini ifade etti. Talebin temmuz-ağustos ayları için yoğunlaşacağını kaydetti. Yabancı turist Türkiye’ye gelene kadar, otellerin bir kısmının açılmayacağını ifade eden Karayal, “Sadece Türk misafirle Türkiye’deki tüm otelleri doyurmak mümkün değil. Yabancı turist gelene kadar açılmayacak oteller olacak” dedi. Karayal, bu yılki fiyatlara ilişkin ise şunları söyledi: “Bu yıl otellerin bir kısmının açılamayacağını göz önünde bulundurursak toplam arz düşmüş olacak. Şubat ayından itibaren zaten fiyat artışı olmadı.”
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