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'Konvoyla' gelecekti, İstanbul programı iptal oldu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

'Konvoyla' gelecekti, İstanbul programı iptal oldu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

25.06.2026 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Konvoyla' gelecekti, İstanbul programı iptal oldu: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan 'konvoylu' programı iptal edildi. İptal gerekçesine ilişkin Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Aşura etkinliğine neden katılmadığını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardık" dedi.
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'Mutlak butlan' kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyareti son anda iptal edildi.

Kılıçdaroğlu'nun bugün kente gelerek araç konvoyu eşliğinde karşılanması planlanıyordu. 

Atanmış CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla iptal kararını duyurdu. Tekin paylaşımında, "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul programının iptal edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden uzun bir açıklama yayımladı.

Kılıçdaroğlu, programın iptal edilmesi ve Aşura etkinliğine katılmama gerekçesi olarak, "İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız" sözlerini kaydetti.

"DAHA DOĞRU OLACAĞI KANAATİNE VARDIK"

Kılıçdaroğlu açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız.

Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir.

Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır."

Açıklamasının sonunda Kılıçdaroğlu, "Aşura etkinliğine yönelik mesajımı, gönül birlikteliğimizin ve muhabbetimizin bir nişanesi olarak sizlerle paylaşıyor; bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, Muharrem ayının ve Aşura’nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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