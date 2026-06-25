'Mutlak butlan' kararından sonra ilk kez: Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu aynı karede

Yaşamını yitiren 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenleniyor.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel de cenaze törenine katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in cenaze töreninde tokalaştıği görüldü.
Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'de ihracı istenen eski Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Muharrem İnce de katıldı.
Mutlak butlan sonrası Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez aynı kareye girdi.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 25, 2026
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze töreninde tokalaştı.https://t.co/YiSER5RcTb pic.twitter.com/77ykyo7VSc