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'Mutlak butlan' kararından sonra ilk kez: Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu aynı karede

'Mutlak butlan' kararından sonra ilk kez: Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu aynı karede

25.06.2026 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Mutlak butlan' kararından sonra ilk kez: Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu aynı karede

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP eski vekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze törenine katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun törende tokalaştığı görüldü.
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Yaşamını yitiren 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenleniyor.

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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel de cenaze törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in cenaze töreninde tokalaştıği görüldü.

Cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'de ihracı istenen eski Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Muharrem İnce de katıldı.

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