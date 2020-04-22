2016 yılında projeye başlayan Nero Endüstri’ye destek yağdı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Nero Endüstri’nin Ankara Sincan’daki 1.6 milyar liralık tesis yatırımına hükümetten destek yağdı. Cumhurbaşkanı kararı ile tesise, vergi muafiyetleri ve vergi indirimlerinden enerji desteğine, personel desteğinden yatırım yeri tahsisine kadar birçok destek verildi. Bu destekler, projenin başladığı 2016’dan bu yana yapılan harcamalar için de geçerli olacak. Firma, projeyi 2022’de tamamlayamazsa 3 yıl daha süre verilecek.

Cumhurbaşkanı kararına göre, Ankara Sincan’a sensör, güdümlü füze/roket tehdidine karşı lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi, kimyasal/biyolojik/radyoaktif/nükleer (KBRN) filtrasyon sistemi ile infilak bastırma sistemi üretim tesisi yapılacak. Tesisi, Nero Endüstri Savunma Sanayi AŞ yapacak. Tesise yapım için devlet tarafından proje bazlı destek verilecek. Karara göre projenin yapımı 4 Kasım 2016’da başladı. Yatırımın 6 yıl sonra tamamlanması planlanıyor. Eğer yatırım bu süre içerisinde tamamlanamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 yıl daha süre verilebilecek. Yatırımın tutarı 1.6 milyar TL. Öngörülen ek istihdam 620. Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler de şöyle sıralandı (adet-yıl): “Sensör 102 milyon 30 bin. Lazer/radar tehdit algılama ve uyarı sistemi 5 bin 500. KBRN Filtrasyon sistemleri 3 bin. İnfilak bastırma sistemleri 32 bin.”

Firmanın yararlanabileceği destekler şöyle sıralanıyor:

“Gümrük vergisi muafiyeti. KDV istisnası. KDV iadesi. Vergi indirimi (Vergi indirim oranı: yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 80, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100). Sigorta primi işveren hissesi desteği (yatırım döneminde başlamak üzere, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl). Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl). Nitelikli personel desteği (azami 50 milyon TL). Faiz ve/veya kâr payı desteği (250 bin TL’yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl). Enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 38 milyon TL’yi aşmama, üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si). Yatırım yeri tahsisi.”

Yatırımcı tarafından projenin başladığı 2016’dan bu yana gerçekleştirilmiş olan harcamalar, yeni kararın ardından düzenlenecek olan yatırım teşvik belgesine devredilecek ve desteklerden yararlandırılacak. Nitelikli personel desteği, her nitelikli personel için (öngörülen nitelikli personel sayısı 30) asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak. Faiz veya kâr payı desteğinin uygulanması, sabit yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak yatırım kredilerine ödenen faiz veya kâr payının yüzde 80’inin bakanlık tarafından karşılanması şeklinde olacak. Eğer yatırım tutarı 1.6 milyar liranın altında kalırsa firmanın fazladan yararlandığı destekler geri alınacak. l