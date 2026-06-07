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Son Dakika... Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı!

Son Dakika... Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı!

7.06.2026 11:40:00
Güncellenme:
İHA
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Son Dakika... Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü’ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, polis ekipleri maskeli oldukları öğrenilen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Şüphelilerin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edilirken, olay yerine 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

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Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, Oto Koç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Koç Holding #otokoç