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Özgür Özel ekibinden DSP'yle temas: 'Partiyi teslim alma' iddiası reddedildi

Özgür Özel ekibinden DSP'yle temas: 'Partiyi teslim alma' iddiası reddedildi

7.06.2026 12:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel ekibinden DSP'yle temas: 'Partiyi teslim alma' iddiası reddedildi

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası başlayan krizde Özgür Özel ekibinin DSP'yle temasa geçtiği öğrenildi. İktidara yakın medyanın ortaya attığı, "Özel ekibinin DSP'ye 'partiyi bize verin' teklifi ettiği" iddiasıysa CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından reddedildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası iktidara yakın TGRT Haber tarafından ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi.

Kanalın Ankara temsilcisi Fatih Atik'in canlı yayında aktardığı iddiaya göre, CHP lideri Özgür Özel'in tarafı, Demokratik Sol Parti yönetimiyle temas kurup "Partiyi bize verin" teklifinde bulundu.

İddiaya göre Aksakal da iddiayı doğrularken "Teklifi Murat Emir iletti. DSP olarak reddettik” dedi.

"TESLİM ALMA ÖNERİSİ OLMADI, YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİR"

İlginç iddianın gündem olması üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir bir açıklama yaptı. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP’yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

 

İlgili Konular: #Murat Emir #Demokratik Sol Parti

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