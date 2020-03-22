2020 Tokyo ertelemeye doğru
IOC kesin kararını gelecek ay verecek.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları için kararını önümüzdesi ay verecek.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi basın ofisi, Tokyo 2020 ile ilgili nihai kararın Nisan ayında açıklanacağını duyurdu. Sızan bilgilere göre iptal ihtimali yok denecek kadar az, erteleme planı ise tartışılmaya başladı. Birçok ülke sporcusunun antrenman bile yapamaması ertelemeye neden olacak.
Tokyo 2020 küresel salgının yarattığı sağlık ve güvenlik nedeniyle ertelenecek. Ayrıca sporcuların hazırlık yapamaması da IOC’ye erteleme kararı aldıracak faktörlerden.
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