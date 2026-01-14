'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Oktay Kaynarca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.

Müftüoğlu ve Kaynarca yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

OKTAY KAYNARCA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dün düzenlenen operasyonla sabah saatlerinde gözaltına alınan ve kan, saç ve idrar örneği veren Kaynarca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Kanal6 Haber'in aktardığına göre; Kaynarca, Rabia Karaca'nın kendisi hakkındaki bazı sözlerini kabul etti. Ancak uyuşturucu ve fuhşa ilişkin sözlerini ise yalanladı.

Kaynarca ifadesinde "Rabia Karaca'nın Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum" dedi.

"ARACILIK YAPMAM"

Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaş olduğunu ifade eden Kaynarca, "Ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum" sözlerini kullandı.

Oktay Kaynarca savcılıkta verdiği ifadesinin tamamı şöyle:

"İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Sormuş olduğunuz Günyüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım."

"PARAYI İADE ETTİM"

"Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır; ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde 6 yeni isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, şarkıcı Rabia Karataş ve sosyal medya ünlüsü Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Gözaltına alınanlar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasına yer verilmişti.

KAN, SAÇ VE İDRAR ÖRNEĞİ VERİLDİ

6 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüştü. Burada kan, saç ve idrar örneği veren isimler, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Ali Sert ile sosyal medya ünlüsü Rabia Karataş tutuklanmıştı.