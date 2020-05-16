25 yıl önce kaderine terk edilmişti: Mansur Yavaş Atatürk'ün mirası için harekete geçti

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:49

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Ankara’nın su ihtiyacının karşılanması için 1936 yılında hizmete açılan Çubuk 1 Barajı, 1994 yılında ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra kaderine terk edildi. Su tutmayan ve DSİ tarafından belediyeye devredilen baraj ve mesire alanı ile Atatürk Evi, 25 yıl atıl kaldı, çürüdü.

Sözcü'de yer alan habere göre; Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barajın halini görünce 29 Temmuz'da çalışma başlattı. Salgından sonra çalışma hızlı biçimde devam edecek.

“ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Baraj, mesire yeri ve rekreasyon alanına dönüştürülecek. Mobilyaların toz tuttuğu Atatürk Evi de müze yapılacak. Yavaş “Baraj alanı ayağa kaldırılacak, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacağız” dedi.

Gökçek döneminde baraj bakımsız kalmış, gazino da yıkılmıştı. Eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, 2018 yılında bölgede rekreasyon çalışması yaptırmış ancak bu çalışma sonuca ulaşmamıştı.

Çubuk 1 Barajı, Atatürk'ün talimatıyla Ankara'da içme-kullanma- sanayi suyu temini ve taşkın kontrolü amacıyla, Çubuk Çayı üzerinde 1927 yılında etütleri yapılıp, DSİ tarafından tasarlanarak 1930'da yapımına başlanmıştı.

CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK BETONARME BARAJI

Cumhuriyet döneminin ilk betonarme barajı olan Çubuk Barajı 1936'da bitti ve 3 Kasım 1936'da Atatürk tarafından törenle açıldı. Barajda yer alan plakada “Bu Çubuk Bendi Türk Ulusunun İlk Cumhur Reisi Kemal Atatürk Devrinde Devlet Merkezi Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. 1929-1936” ifadeleri bulunuyor.

Atatürk vefatından kısa süre önce 7 Mayıs 1938'de de baraj alanında incelemede bulunmuş ve şimdi müze yapılması öngörülen dönemin müdür evinde dinlenmişti.