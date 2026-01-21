Aziz İhsan Aktaş dosyasına bağımsız kamu denetçilerinin mütaalası girdi: İhalelerde suç oluşmadı bulgusu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan dava, 27 Ocak Salı günü Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi duruşma salonunda başlayacak. Davada, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi yargılanacak.

Davanın ana odağını oluşturan ve hakkında dokuz ayrı suçtan 187 yıldan 450 yıla dek hapis cezası istenen iş insanı Aktaş ise verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından 4 Haziran’da tahliye edilirken 22 Ağustos’ta da ev hapsi kaldırıldı. Davada Aktaş’ın tutuksuz, belediye başkanlarının ise tutuklu yargılanacak olmasına yönelik tartışmalar sürerken dava dosyasına dikkat çeken bir mütalaa sunuldu.

10 OCAK’TA İMZALANDI

63 eylemin suçlama konusu yapıldığı dava kapsamında, bir eski Sayıştay uzman denetçisi, bir kamu ihale mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplama uzmanı ve bir mali müşavir tarafından hazırlanıp 10 Ocak’ta imzalanan bilimsel mütalaada suçlama konusu yapılan ihalelere yönelik teknik görüşler yer aldı. İddianamede yer alan ilk 43 eylemde yapılan ayrıntılı incelemelerde, ihaleler bazında suç oluşmadığı tespitinde bulunuldu.

Mütalaada, 43 eylem içinde Beşiktaş Belediyesi’nin içinde olduğu 26, Avcılar ve Esenyurt belediyelerinin ikişer ve İBB iştiraklerinden İETT’nin yedi ve İSFALT’ın içinde bulunduğu beş eylemdeki ihalelerde suç oluşmadığı tespitine ver verildi.

Söz konusu ihaleler bazından “ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, resmiözel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık” suçlarının oluşmadığı aktarıldı.