Meclis’teki ‘torba teklife’ son dakikada eklenen maddeye göre, kamu, taşeron firmalardan olan alacaklarından vazgeçiyor: Şirketlere yine kıyak!

İçerisinde en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkan maddenin de yer aldığı “torba teklif” TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında AKP son dakika önergesiyle yeni bir maddeyi teklife ekledi. Yeni madde ile Eylül 2014 ile Ekim 2019 tarihleri arasında hizmet alım ihaleleri kapsamında kamuya iş yapan taşeron firmalar tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden taşeron firmalara rücuya konu tutarların tahsilinden vazgeçiliyor. Kamu kurum veya kuruluşları tarafından taşeron firmalara rücu edilmek üzere yürütülen davalar da düşecek. İcra takibinden vazgeçilecek.

Önergeyi veren AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Hizmet alım ihaleleri kapsamında alt işverenler tarafından kamuda çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödeme sorumluluğu kamu idarelerine verilmiştir. Asıl işveren konumundaki kamu idareleri, ihale bedeli içinde alt işverenlere ödemedikleri kıdem tazminatı tutarlarını mevcut yasalarla alt işverenlere rücu ettirmektedirler. Bu durum, kıdem tazminatı tutarlarını kapsamayan bir hizmet bedeli karşılığında da işçi çalıştıran alt işverenlerin mali yapılarını çok ciddi manada olumsuz etkilemektedir. Maksadımız budur” dedi.

MALİ BOYUTU BELİRSİZ

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Bunun mali boyutu nedir? Ne kadar işçiyi kapsıyor? Ne kadar külfeti oluyor?” diye sordu. Önergeyi veren AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Ben de Maliye’deki arkadaşlarla görüştüğümde rakamsal olarak ‘şu kadardır’ diye tam net rakam veremediler” dedi. Usta, “Ne kadar işçi varmış? İşçi sayısı belli değil mi?” diye sordu. CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de, bunun etki analizi olup olmadığını sordu. Kamuya ne kadar maliyeti olacağına dair etki analizinin de hazırlanmadığı ortaya çıktı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, müteahhitlerin zaten çok kâr ettiklerini vurguladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yasa teklifinde olmayan bir konunun gündeme getirildiğini, bunun usulen de uygun olmadığını dile getirdi.

‘BİLGİ NOTU’ İSTENDİ

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, maliyetin ne kadar olduğu konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bilgi notu hazırmalarını istedi. Bu arada önerge komisyonda kabul edildi ve madde yasaya eklendi. Hükümetin bilgi notu geçtiğimiz günlerde komisyona ulaştı. Bilgi notunda uzun uzun mevzuat ve teklife eklenen yeni madde anlatıldı. Ancak bu notta düzenlemenin hangi firmaları ilgilendirdiği, kamunun firmalardan tahsilinden vazgeçtiği tutarın ne kadar olduğu hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

‘ACELE AF’

CHP teklife yönelik muhalefet şerhinde, “acele” ile yasalaştırılmaya çalışılan “sınırlı af biçimindeki” düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini vurguladı. CHP, teklif metninde yer alan konularla ilgili olmadığı halde son dakika değişikliğiyle yasaya eklenen düzenlemenin “kanunların geriye yürümezliği” ilkesine ve anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.