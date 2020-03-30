34 yaşındaki kadın, profesör eşinden gördüğü şiddeti anlattı: Okumuşu cahili yok

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Profesör eşiydim ama şiddetin her türlüsünü yaşadım. Şimdi de çocuklarımı göremiyorum. Şiddetin okumuşu cahili yok” dedi. Kadınlara da seslenen Şahin, “Benim en büyük hatam çalışmamak oldu. Kendilerinden başka kimseye güvenmesinler ve ilk gördükleri haksızlıkta gerekli mercilere başvursunlar” dedi. Eşiyle 20 yaşında evlendiğini anlatan Şahin, “21 yaşında anne oldum. 3 çocuğum var. Eşim ilk evlendiğimde öğretmendi şimdi ise bir üniversitede profesör. Başlarda normal bir evliliğimiz vardı. Son 2 buçuk yılda ise şiddetin her boyutunu yaşadım. İlk olarak beni ailemden uzaklaştırarak şiddet uygulamaya başladı. Sözlü şiddet daha sonra fiziksel şiddete dönüştü” dedi. Eşinin kendisine çocuklarının velayetinden vazgeçmesi ve 15 yıllık evliliğinden tamamen feragat ettiğine dair bir protokol imzalatmak istediğini öne süren Nagehan Şahin, “Baskılarına dayanamayarak intihar girişiminde bulundum. Kaldığım yoğun bakımda dahi baskıları devam etti. Formaliteden boşanmamız gerektiğini söyleyerek ilaç vermeye devam etti. 1 Ekim 2019’da boşandık. 3 çocuğumun velayetini ve biriktirdiğim ne varsa aldı. Çocuklarımla görüştürmemeye başladı” diye konuştu.



‘İLAÇLAR UYUŞTURUCU ÇIKTI’

Eşinin verdiği ilaçların kendisinde yoksunluk yarattığını ve bunun üzerine doktora gittiğini söyleyen Şahin, “Direkt AMATEM’e yattım. İyileşince psikiyatriste gittim. Travma geçirdiğimi söyledi ve tedavi başlattı. Tedavi gördükten sonra avukata vekâlet verdim. Büyük kızım aracılığıyla ‘gelirse onu öldürürüm’ dedi” ifadelerini kullandı.