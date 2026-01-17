Real Madrid'in kaderini Arda Güler değiştirdi!

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya, Kral Kupası'nda da Albacete'ye yenilen Real Madrid, La Liga'nın 20. haftasında Levante'yi konuk etti. Maç öncesinde İspanyol taraftarlar, Real Madrid'li futbolculara tepki gösterirken, başkan Florentino Perez'e de tepki gösterdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'i bu maçta ilk 11'de tercih etmedi. İspanyol devi ilk yarıdaki kötü performans sonrası devreye 0-0'la girdi.

Milli futbolcu Arda Güler ikinci yarının başında Camavinga'nın yerine oyuna girdi. Takım oyununa direkt etki eden Arda Güler, 58. dakikada Mbappe'nin kazandığı penaltıda ara pası atan oyuncu oldu. Arda'nın pasında ceza sahasına hızla giren Mbappe'nin yere düşürülmesiyle Madrid penaltı kazandı. Fransız oyuncu hata yapmayarak takımını öne geçirdi.

Milli futbolcu, 65. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda Güler'in ortasında Raul Asencio topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçı kazanan Real Madrid puanını 48 yaptı. Levante ise 14 puanda kaldı.

Arda Güler bu sezon 30 maçta 3 gol atarken, 10 asist yaptı.