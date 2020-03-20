40 yıllık adalet arayışı

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi, İTÜ ve İstanbul gençlik mücadelesinde önde gelen isimlerden biri olan Ekrem Ekşi, henüz 2.5 aylık evliyken 12 Eylül askeri darbesi sabahı gözaltına alınıp işkence sonucu öldürüldü. 2 polis memuru 6 yıl 8’er ay ceza almasına karşın yalancı tanıklar ve “itirafçı” ifadeleriyle uzatılan dava zamanaşımına uğradı. İşkencecilerin peşini bırakmayan aile avukatı Kamil Tekin Sürek’in ısrarlı takibiyle dava dosyası 40 yıl sonra yeniden açılıyor. İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “aileye hukuki gelişmelere ilişkin tebligat gönderilmediği” gerekçesiyle Sürek’in yaptığı temyiz başvurusunu kabul etti. Şimdi dosya Yargıtay’a gidecek.

Ekşi ailesinin avukatı Kamil Tekin Sürek, aileden dava sürecini takip eden kişilerin hayatını kaybetmesi sonucu uzun bir süre dosyaya ulaşamadıklarını dile getirerek bu yıl dosyanın İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğunu öğrendiklerini söyledi. Dosyayı incelediklerini ve birçok hukuksuzluğa rastladıklarını belirten Sürek, “Biz dilekçe vererek temyiz hakkımızın ihlal edildiğini söyledik. Çünkü aileleye hiçbir şekilde tebligat gönderilmemiş ve itiraz etme hakları ihlal edilmiş. Biz de bunları anlattık, mahkeme de haklı buldu. Temyiz dilekçesinde ‘kastı aşan müessir fiilden adam öldürme’ değil ‘bu işkence ile adam öldürmedir’ dedik. Çünkü hem tanıkların ifadesi hem adli tıp raporları işkence yapıldığını çok açık olarak gösteriyor. Vücudunun her yeri yara bere içerisinde, yakta yara bere izleri var. Kaburga kemikleri kırılmış, akciğerine batmış ve nefes alamaz hale gelmiş. Ölümü o nedenle meydana gelmiş. Dolayısıyla işkenceden ceza verilmesi gerekir” diye konuştu.

‘YAŞATILAN ACILARIN HESABI VERİLMELİ’

Henüz 2,5 ay evliyken eşini işkenceden kaybeden Sefariye Ekşi, eşinin mezarını her ziyareti sonrası sorguya çekildi. Baskılara dayanamayarak yurtdışına çıkan Safiye Ekşi 35 yıldır Almanya’da yaşıyor. Şimdilerde Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’nun (DİDF) aktif üyesi olan Safiye Ekşi, dosyanın yeniden açılmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. 1984 yılında açılan dava için “Benim fikrim, polisleri cezaevine ön kapıdan sokup arka kapıdan çıkaracaklarıydı” yorumunu yapan Safiye Ekşi şöyle konuştu: “Darbeler yaşayan pek çok ülkede bu tür yargılanmalar oldu. Ama Türkiye’de göstermelik bir iki davanın dışında işkencecilerden hesap sorulmadı, ciddi bir cezalandırma olmadı. Bugünden geriye baktığımda, binlerce insana, gencecik, hayatının baharında olanlara yaşatılan bu acıların hesabı verilmeli, defterler kapatılmamalı.”