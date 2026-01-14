Bülent Arınç’tan ‘İmamoğlu’ açıklaması: ‘Erken öten horozun başını keserler’

22. Dönem TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, Sözcü TV yayınında gündeme dair açıklamalar yaptı.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının çok erken açıklandığını savunan Arınç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının çok önceden açıklanmasını yanlış buldum. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler."

Arınç, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini, yurt dışına çıkma riski olsa bile buna engel olunabileceğini söyledi.

‘TAYFUN KAHRAMAN TAHL İYE EDİLMELİ’

Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna dikkat çeken Arınç, "Adli Tıp Kurumu vicdansızlık bir yana acımasızca davranıyor. Tayfun Kahraman sağlık durumundan dolayı tahliye edilmeli" ifadesini kullandı. Arınç, Kahraman'ı "hükümet devirecek biri olarak görmedim" diyerek savundu.

‘GÖKÇEK' İN ADINI ANMAK İSTEMİYORUM’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili soruya Arınç, "Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim" yanıtını verdi.

‘ERDOĞAN SONRASI’ SORULARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra oğlu Bilal Erdoğan'ın aday olup olamayacağı sorusunu yanıtlayan Arınç, "Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez diye düşünüyorum" dedi.

Arınç, Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan'la ilgili bir karşılaştırma yapmamakla birlikte, "Bilal Bey'i tanırım ancak Sümeyye ile daha çok mesai yaptım" ifadesini kullandı.

Ayrıca, "Tayyip Beyin siyasetteki çizgisini az çok biliyorum. 2007'de 'Kardeşim Abdullah Gül'dür' diyen bir insan, seçimler yaklaştığı zaman 'kardeşim falandır' diyebilir" diye ekledi.