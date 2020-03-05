5 günde 4 önemli düzenleme

05 Mart 2020 Perşembe, 14:55

CEP TELEFONUNA YENİ VERGİ

4 Mart tarihinde yürürlüğe giren bir düzenlemesiyle birlikte cep telefonlarından yüzde 1 Kültür ve Turizm bakanlığı payı alınmasına karar verildi. Buna göre cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

BENZİNE ÖTV ZAMMI

Benzin ve motorinde ÖTV'ye 15'er kuruş zam geldi. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2,3765 liradan 2,5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV'si ise 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıktı. 29 Ocak 2020 tarihinde de motorinin litresinden alınan ÖTV tutarına 11 kuruş zam yapılmıştı. Zam ÖTV üzerinden alınan KDV ile birlikte pompaya 13 kuruş olarak yansımıştı.

YAYLA ALANI OLMAKTAN ÇIKTI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 11 ilde toplam 14 milyon metrekarelik alan 'yayla alanı' olmaktan çıkarıldı.

5 KG'YA KADAR İŞLENMEMİŞ ALTIN SOKMAK SERBEST

Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeye göre en fazla beş kilogram ağırlığında işlenmemiş altın yolcu beraberinde Türkiye'ye sokulabilecek. Eskiden yolcuların yurt dışından işlenmemiş altın getirmesinde herhangi bir sınır bulunmuyordu fakat bu altını Türkiye'ye getirmek çok zordu. Şimdi ise beş kilogramı aşmayan işlenmemiş altın prosedüre takılmadan yurda sokulabilecek. Son zamanlarda altın fiyatları oldukça artmıştı. Bu hamle ile yurtta altın varlığı artırılmak isteniyor.