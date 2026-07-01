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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 60. gün: Murat Ongun'un savunması devam ediyor

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 60. gün: Murat Ongun'un savunması devam ediyor

1.07.2026 11:19:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 60. gün: Murat Ongun'un savunması devam ediyor

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 60. duruşma günü, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı.
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Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda devam eden duruşma bugün, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor.

Savunmasına dün başlayan Ongun, "İddianame ülkemizde seçkin ve özel insanların, biz fanilerle kanun önünde eşit olmadığını kanıtlıyor. İddianame bağıra bağıra 'siyaset yapıyorum’ diyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ongun, Beliz Özkan adında bir avukat tarafından eşinin tahliyesi için 1 milyon dolar istendiğini de öne sürerken, suçlandığı eylemlere ilişkin ayrıntılı savunma yaptı.

9 Mart’ta başlayan davada tutuklu savunmalarının alındığı ilk duruşmanın, 20 Temmuz’daki adli tatil öncesi ara karara bağlanması bekleniyor. Ongun'un ardından bugün avukatlarının da savunma yapması beklenirken, davada geriye Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, İnan Güney ve Ekrem İmamoğlu'nun savunması kaldı.

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