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Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor: Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan 'Erdoğan' güzellemesi!

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor: Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan 'Erdoğan' güzellemesi!

1.07.2026 07:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor: Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan 'Erdoğan' güzellemesi!

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, başkanlığı döneminde sergilediği hizmet anlayışını anlattığı paylaşımda, Erdoğan için "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı ruhu yansıtan 'Adlarımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti’dir' sözü; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güçlü ifadesi olmuştur" ifadelerini kullandı.
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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

ERDOĞAN'IN SÖZÜYLE, BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU!

Belediye başkanlığı döneminde sergilediği hizmet anlayışını anlatan Kılıç, bir AKP'liden farksız bir biçimde, Erdoğan'a şu sözlerle güzelleme yaptı:

"Adlarımız farklı, soyadımız Türkiye.

Maltepe’de görev yaptığımız on yıl boyunca bu anlayışla hareket ettik. Kimseyi ötekileştirmeden, halka hizmeti Hakk’a hizmet bilerek çalıştık.

Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı ruhu yansıtan 'Adlarımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti’dir.' sözü; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güçlü ifadesi olmuştur.

Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayış; 86 milyonun ortak vicdanını, ortak hedefini ve ortak geleceğini temsil etmektedir.

Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi, güçlü Türkiye’ye yakışan da; köklerini Devlet-i Aliyye ruhundan alan bu birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışıdır.

Teşekkürler Maltepe. Teşekkürler Türkiye."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Recep Tayyip Erdoğan #Ali Kılıç #mutlak butlan

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