70 gündür kayıp olan Asuri çiftten birinin cansız bedeni bulundu

20 Mart 2020 Cuma, 19:12

11 çocuğu olan Hurmuz ve Şimoni Diril çifti Kovankaya köyünde yaşıyordu. İlk 1989’da 80 haneyken boşaltılan, ardından 1992’de 4 ailenin dönüş yaptığı köy, 1994’te de tekrar boşaltıldı. Diril ailesinin, 2010’dan itibaren yaz aylarında gitmeye başladığı köyde, biri Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinin diğeri ise akrabalarının olmak üzere iki ev var. En son 11 Ocak'ta sabah saatlerinde görülen Diril çiftinden 70 gündür haber alınamıyordu. Çiftten Şimoni Diril'in cansız bedeni bugün öğle saatlerine yakın, köyün içinden geçen bir dere yatağında bulunduğu belirtildi.

'BABAMINDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'

Gazetemize konuşan Remzi Diril, "Bugün öğlen saatlerine yakın, Kemal abim keçileri otlatmaya giderken, annemin cansız bedeni köyün içinden geçen ve tarlalarımıza da yakın olan dere yatağından buldu. Herhalde karın erimesi ve suların erimesiyle annemin cesedi dere kenarına sürüklenmiş. Annemin cansız bedeni hala orada, başında nöbet tutuluyor. Şu an helikopterin oraya gitmesi bekleniyor. Yapanın Allah belasını versin. Babamında büyük ihtimalle öldürüldüğünü düşünüyorum. Kim yaptığı belli değil" dedi.