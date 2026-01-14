Son Dakika... Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi.

Aynı davada yargılanan ve meslekten çıkarılan Savcı Cengiz Çallı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kendisine "rüşvete aracılık etmek", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" gibi suçlamalar yöneltilmişti. Epözdemir, 14 Ağustos 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'da tutuklanmıştı.