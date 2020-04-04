ABD, dünyayı nasıl gözetledi? Teknoloji ajanı Edward Snowden anlatıyor.,..
Edward Snowden’ı neredeyse tanımayanınız yoktur!.. Eski CIA (Ulusal Güvenlik Teşkilatı) ve NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) teknoloji ajanı. ABD’nin tüm dünyayı gözetlediğini 2013’te belgeleriyle açığa çıkarıp dünyayı şok eden yurtsever. Snowden, başına gelen türlü belanın ardından öz yaşam öyküsünü kaleme aldı: “Sistem Hatası - ABD'nin Dünyayı Nasıl Gözetlediğini İfşa Eden Ajanın Hikayesi”.
GAMZE AKDEMİR
“Hepsini kokla. Hepsini bil. Hepsini derle. Hepsini
işle. Hepsini kullan. Hepsini paylaş.”
Kitaptan…
Edward Snowden’ı neredeyse tanımayanınız yoktur!.. Eski
CIA (Ulusal Güvenlik Teşkilatı) ve NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) teknoloji ajanı.
Tek bir hükümet tarafından tüm dünyanın dijital iletişiminin denetlenmesinin,
bunun asırlarca saklanmasının ve içinde arama yapılmasının teknolojik olarak
mümkün hale gelmesine; işaretlenmiş bireylerin tekil gözetiminden toplumların
bütün halinde kitlesel gözetimine geçilmesine yardım edenlerden biri!.. Eskiden
devlet için çalışıyordu artık toplum için çalışıyor.
Edward Snowden, ABD hükümetinin ve istihbarat
örgütlerinin güya “terörizmi engellemek” gerekçesiyle sivil, suçlu ayırmaksızın
tüm dünyayı gözetlediğini 2013’te belgeleriyle açığa çıkarıp dünyayı şok
ettiğinde 29 yaşında genç bir mühendisti.
Kitlesel gözetleme sistemine hoş geldiniz!
İfşa ettiği gerçek, inanılmaz bir teknoloji ağının
yurttaşların mahremiyetini hiçe sayarak adeta taarruza geçtiğini ortaya
koyuyordu. Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın tuşuna mı dokundunuz, bitti!
Kitlesel gözetleme sistemine hoş geldiniz! Artık sonsuza dek listelerindeydiniz...
29 yaşındaki bu genç adam aradan söz konusu ağı ifşa
ettikten altı yıl geçtikten sonra, başına gelen türlü belanın ardından öz yaşam
öyküsünü kaleme aldı: “Sistem Hatası - ABD'nin Dünyayı Nasıl Gözetlediğini İfşa
Eden Ajanın Hikayesi” (Epsilon Yayınevi).
Beltway’deki çocukluk yıllarını, aile bilgilerini ve
eşi Lindsay’e olan aşkını çok uzatmadan anlattıktan sonra herkesin merak ettiği
malum konuya gelmesi uzun sürmüyor Edward Snowden’ın.
Snowden’ın manifestosu…
Kitlesel gözetleme sisteminin kuruluşuna nasıl
yardım ettiğini, durumun vahametini ne zaman idrak ettiğini, ifşa etme
noktasına nasıl geldiğini, ardından yaşadığı sarsıcı zorlu süreci, Moskova’daki
sürgün hayatını, dünya siyasetine hele ki Ortadoğu’ya bakışını, ABD’nin
Ortadoğu politikaları hakkındaki düşüncelerini ve gözetleme sisteminin teknik
ayrıntılarını tempolu ve yalın dille bir bir yazıyor.
Edward Snowden’ın “Sistem Hatası” çırılçıplak bir
eylem gibi. Yer yer sinirlendiriyor okuru, kimi ifadeleri okuyunca “Hepiniz
oradaydınız” demek istediğiniz anlar oluyor. Fakat yaşadıklarına destek
olan/olacak veya eleştiren/eleştirecek kimseye fırsat vermiyor Snowden.
Kendisiyle en önce kendisi hesaplaşıyor, eleştiriyor. Manifestosunu tüm
insanlığa açımlıyor. Dediği gibi, “Benim konumumdaki biri için çok tehlikeli
bir şey yaptım. Gerçekleri anlattım.” Anlatıyor…
Dijital efendilerin ipliğini pazara çıkarıyor
Snowden özellikle kitabının “Heartbeat” başlıklı
bölümünde; dijital efendilerin ipliğini pazara o teknik ayrıntıları tüm
yazılımlarıyla anarak öyle bir çıkarıyor ki; nasıl kolay izlendiğinize, istediğiniz
bir içeriğe ulaşmaya çalışırken istemediğiniz bir gözetime nasıl maruz kaldığınıza
ve bunun ruhunuz bile duymadan 686 milisaniyeden daha kısa süre içinde nasıl
gerçekleştiğine inanamıyorsunuz.
Zaten Snowden’ın ifşa ettikleri içinde en çok
bilinen, NSA’in gözetimdeki yeni duruşunu, nihai amacını altı adımda gayet kaba
bir dille özetleyen, 2011 yılına ait PowerPoint sunumunda da denildiği gibi: “Hepsini
kokla. Hepsini bil. Hepsini derle. Hepsini işle. Hepsini kullan. Hepsini
paylaş.” Dediklerinin hepsini de yaptılar! Bu arada buradaki paylaşmaktan kasıt
ise müttefikler tabii. Yani ABD’nin yoğun ve düzenli istihbarat paylaştığı, Beş
Göz olarak bilinen Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık.
Süperlerin sistemi!
Söz konusu kitlesel, ahlaksız ve de ahenkli
gözetleme sistemi mükemmel çalışıyordu. Mükemmeldi çünkü emirleri altında
Snowden gibi son derece yetenekli pek çok mühendis çalışıyordu. Mükemmeldi
çünkü işlerini Hawaii’de, Oahu Adası’nın Kunia mevkiinde, bir ananas tarlasının
altında, çok derinlere açılmış, Pearl Harbor zamanından kalma bir yeraltı uçak
fabrikasının olduğu bir tüneldeki tesislerinde gözlerden uzak yürütebilecek
olanaklara sahiptiler. Mükemmeldi çünkü paraları bol, toprakları geniş,
elemanları ehildi. Mükemmeldi çünkü süperdiler!
Kitabın sonunda Snowden’ın, bir yurtseverin en ağır
imtihanından alnının akıyla geçtiğine inandığını anlıyorsunuz yazdıklarından.
Yurdunu yönetenler ile yurttaşları arasında yaptığı seçimden elbette pişman
değil. Bedelini ödedi malum belli ki daha da ödeyecek!
2013’ten bu yana geçici oturma izniyle Rusya’da yaşıyor.
Fakat ülkesine dönmek yolunda umudunu yitirmiş değil. Geçen yıl Amerikan CBS
televizyonuna yaptığı açıklamada da ifade ettiği gibi “ama”sı belli:
“ABD'ye geri dönmek istiyorum, nihai hedef bu. Hayatımın
geri kalanını hapishanede geçireceksem üzerinde anlaşmamız gereken tek talebim
adil yargılanmam, ancak Amerikan yönetimi bunun güvencesini vermiyor çünkü kamu
yararı savunmasından faydalanmama müsaade etmeyecek.”
O kafayı ihraç ettiler!
Herkesi izlediler, dinlediler, profiller
oluşturdular, gezegenin el atmadıkları yeri kalmadı, kimsenin kişisel
bilgileri, kimliği güvende değildi. Bireysel tüm hakları hiçe sayarak
birilerinin masasına servis edilen dosyalardan ibaretti insanlar. İşin kötüsü
gezegenin geri kalanına da emsal oldular, o kafayı ihraç ettiler!
Memleketimizden de bildik, biliyoruz!
Snowden’ın siber casusluk ve espiyonaj (istihbarat
toplama ve casusluk amaçlı siber korsanlık) faaliyetlerine ilişkin ifşa ettiği
belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim
verilerine erişebilmesinin, yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet
yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabilmesinin
yanı sıra yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar
tuttuğunu da göstermişti. En yüksek sesler de o zaman çıkmıştı ya!
Al birini vur ötekine!
Meselâ Snowden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in
telefonunun dinlendiği de açığa çıkarmış ve iki ülke arasında kriz çıkmıştı.
Gerçi al birini vur ötekine misali Almanya’nın da ABD’den aşağı kalır yanı
yoktu. Bu olaydan sonra kendilerince önlem (!) alan Almanya Federal Meclisi
eski yasada değişiklik yaptı. Dış istihbarat teşkilatına herhangi bir sebep
olmadan yurtdışındaki yabancı gazetecilerin telefon görüşmelerini, internet
üzerinden yazışmalarını izleme, denetleme ve dinleme izni verdi. Kıyamet koptu,
Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edildi.
Snowden, tüm bu gizli faaliyetleri ifşa ederken
kimsenin hayatını ve süregelen istihbarat operasyonlarını tehlikeye atmamaya
özen göstermiş, meşru devlet sırlarını gizli tutmuş, basınla her şeyi paylaşmamıştı
-ki kitabında da paylaşmıyor-.
Bolton: “Snowden, meşe ağacında sallandırılmalı!”
Yine de ABD’de istenmeyen adamdı. Vatan haini
olmakla itham edildi. O kadar ki ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanı
John Bolton, Snowden’ı “Büyük bir meşe ağacında sallandırmak gerektiğini” bile
savundu.
Bugün asıl ironik olan ise ABD ve Batılı ülkelerin;
siber saldırılar konusunda Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri suçlaması...
ABD ve Batılı ülkelerin suçladığı Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore de tam aksini yani
siber korsanlık faaliyetlerinin asıl mağdurunun kendileri olduklarını
savunuyor.
Günümüzde gelinen noktaya bakıldığında ABD’nin kendi
geliştirdiği yöntemlerin yeni jenerasyonlarıyla bumerang gibi vurulduğu gün
gibi ortada. Anlayacağınız ihraç edilen edildi, harç bitti, yapı paydos!
Snowden’ın Cemal Kaşıkçı yorumu
Bu arada ABD Adalet Bakanlığı, Edward Snowden’ın
ABD’de 17 Eylül’de piyasaya çıkan bu kitabı hakkında trajikomik bir açıklama
yaparak, “gizlilik anlaşmasını ihlal eden bilgiler içerdiği" gerekçesi ile
dava açtığını duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “ABD hükümeti, Snowden'ın
imzaladığı gizlilik anlaşmalarını ihlal ederek, kitabı basımdan önce söz konusu
kurumlara inceleme için göndermemekle suçlamaktadır.”
Bu arada geçen yıl Suudi Arabistan’ın İsrail’in NSO
Grup yazılım firmasından aldığı “Pegasus” adlı casus yazılım teknolojisi ile
insanları takip ettiği, Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetinde de aynı
teknolojiye başvurduğunu iddia eden Snowden; İsrail’in Yedioth Ahronoth
gazetesine verdiği röportajda, “Eğer NSO, Pegasus teknolojisini, geçmişi insan
hakları ihlalleriyle dolu Suudi Arabistan’a satmamış olsaydı Cemal Kaşıkçı şu
an hayatta olabilirdi” yorumunda bulunduğunu; son olarak, “Onları
kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun” dediği Facebook, Instagram ve Youtube’un herkesi
nasıl casus gibi izlediklerini ve hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını
nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıkladığını da anımsatalım.
Sonuç olarak “Sistem Hatası” kitabını okumakta ve Edward
Snowden’a kulak kesilmekte fayda var.
İlk kez anladım
Onunla uyandığım son sabah Lindsay
bir kamp gezisine gidecekti. O kamp gezisinden döndüğünde ben sözde bir iş
gezisine gitmiş olacaktım. Yatakta uzanıyorduk ona o kadar sıkı sarıldım ki,
neden bu kadar duygusallaştığımı sorunca özür diledim. Kapıdan çıktığı anda
yıllar sonra ilk kez ağlamaya başladım. Lindsay gittiğinden bir gün sonra
epilepsimi bahane ederek işten bir günlük acil mazeret izni aldım. Küçük bir
bavul ve biri güvenli iletişim, biri sıradan iletişim, biri şaşırtmaca ve biri
de hava-boşluğu (hiçbir zaman internete girmemiş ve hiçbir zaman da girmeyecek
bir bilgisayar) olmak üzere dört diz üstü bilgisayarı topladım. Akıllı
telefonumu mutfak masasına “İşe gitmem gerekti. Seni seviyorum” yazan bir notla
bıraktım. Sonra havaalanına gittim. Tokyo'ya ilk uçuş için nakit para ile bilet
aldım. Tokyo'da yine nakit parayla başka bir bilet aldım, 20 Mayıs'ta dünyanın
benimle ilk kez tanıştığı şehre Hong Kong’a vardım.
Neden Hong Kong?
Eleme süreci sonunda elimde bir tek Hong Kong kaldı. Bulabildiğim -jeopolitik tabirle- en tarafsız yerdi, fakat hareketli bir medyası ve protesto kültürü vardı; genellikle kısıtlanmayan interneti de cabasıydı. Özerkliğiyle beni Çin'den uzak tutacak ve Pekin'in bana ya da gazetecilere karşı -en azından hemen olayın üzerine- kamu davası açma imkanını kısıtlayacak, öbür taraftan da Pekin'in etki sahası içinde fiilen bulunması ABD’nin tek taraflı müdahale olasılığını azaltacak, yeterince liberal bir dünya kentiydi. Hong Kong’ta saniyeler geçerken saate bakıyordum, günler geçerken takvime bakıyordum, en içten duygularımla yalvarıyordum; ‘Lütfen NSA işe uzun bir süredir gitmediğimi fark etmeden gelin.’ Mira Otel’deki odama kapattım kendimi, yapabileceğim tek hamle beklemekti. Laura ve Glenn nihayet 2 Haziran’da geldiklerinde oda servisi menüsünde yemediğim bir şey kalmamıştı.
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